Путин обсудил с Жээнбековым свой визит в Киргизию

Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор со своим киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Согласно размещенной информации, лидеры обсудили подготовку к визиту Путина на территорию Киргизии. Кроме того, были затронуты вопросы развития сотрудничества между странами.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о готовности российской стороны к обсуждению вопроса открытия еще одной российской военной базы на территории Киргизии.