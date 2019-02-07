Россия направила США ноту о приостановке участия в ДРСМД

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, заявил, что Москва направил посольству США ноту, в которой отвергает обвинения в невыполнении Договора о РСМД. Об этом сообщает РИА «Новости».

Нота была передана 4 февраля.

«Одновременно уведомили, что на период до возвращения США к неукоснительному соблюдению договора или до прекращения его действия Россия приостановит выполнение своих обязательств по нему», — заявил Рябков.

США 2 февраля начиначли процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией.