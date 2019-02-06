Янукович рассказал об угрозах Медведчуку

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Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что председателю политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», лидеру общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктору Медведчуку поступают угрозы. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, угрозы в адрес украинских политиков — это «страшно», и хотя он сам часто не соглашался с позицией Медведчука, ему не приходило в голову «рот заткнуть или что-то с ним сделать, или устраивать какие-то провокации».

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«У меня никогда не было к нему особых симпатий, но это недопустимо по отношению к любому гражданину Украины», — признался Янукович.

Экс-президент добавил, что «народ Украины не согласен» с заявлениями нынешних властей о демократических принципах в стране.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о деле Медведчука.