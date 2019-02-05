Лавров назвал единственный способ решения кризиса в Венесуэле
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что кризис в Венесуэле можно решить только путем переговоров. Об этом сообщает РИА «Новости».
Министр отметил, что противоборствующие политические силы в Венесуэле следует «усадить» за стол переговоров.
«Иначе это будет просто та самая смена режима, которой Запад занимается уже многократно», — заметил Лавров.
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Также он подчеркнул, что ни одна страна не выиграла от насильственной «смены режима».
Ранее в ООН заявили, что будут придерживаться нейтралитета в отношении политического кризиса в Венесуэле.