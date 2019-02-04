«Отсекать посетителей с нежелательными намерениями»: Лукашенко дал поручение пограничникам

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что границу страны не следует «закрывать на замок», но при этом пограничникам необходимо «отсекать» нежелательных посетителей. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

Лукашенко подчеркнул, что границу страны не стоит «на замок наглухо закрывать», так как такая ситуация создаст «проблемы» для граждан страны. При этом президент призвал «отсекать тех, кто едет к нам с нежелательными намерениями».

Ранее Лукашенко объяснял, почему белорусов выгоняют жены.