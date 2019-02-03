«Анормальное происшествие»: в КНДР осудили попытки свержения Мадуро

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В МИД Северной Кореи считают, что Николас Мадуро является легитимным президентом Венесуэлы, а заявления лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо о том, что он является новым временным главой страны, привели к «анормальной ситуации» в стране. Телеграмму МИДа опубликовало ЦТАК.

В северокорейском МИДе осудили попытки «внешних сил» сил вмешаться в ситуацию в стране. Также во внешнеполитическом ведомстве КНДР выразили надежду, что протесты в Венесуэле ждет «мирное» разрешение.

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«Народы всего мира, стремящиеся к справедливости и миру, всегда будут стоять на стороне правительства [Мадуро] и народа Венесуэлы», — заключили составители сообщения.

Ранее сообщалось, что посол Венесуэлы в Ираке Джонатан Веласко Рамирес признал Гуайдо президентом республики.

Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.