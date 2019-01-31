Fox News: Трампу предложили вернуться в школу вместо посланной им разведки

Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер считает, что это президенту США Дональду Трампу необходимо вернуться в школу, а не разведывательным агентствам, сообщает телеканал Fox News.

На этой неделе американский лидер раскритиковал заявления разведывательных ведомств США за их оценку угроз национальной безопасности страны, которые они видят в КНДР, Иране и «Исламском государстве» (организация запрещена в России). В своем твиттере он назвал сотрудников разведки «наивными» из-за взглядов на опасность, исходящую от Ирана, и заявил, что им, возможно, пора вернуться в школу.

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После этого Шумер написал письмо главе Национальной разведки Дэну Коутсу.

«Критика президента Трампа заявлений, которые вы и другие лидеры разведки предоставили конгрессу вчера, была чрезвычайно неуместной», — написал Шумер Коутсу.

Лидер демократичеcкого меньшинства в обращении к главе Нацразведки добавил, что ему, главе ЦРУ Джине Хаспел и главе ФБР Кристоферу Рэю необходимо убедить Трампа в важности присоединиться к голосу разведки и говорить в единении об угрозах национальной безопасности.

«Исламское государство» — террористическая группировка, запрещена в России.