Песков рассказал, что знал Путин о задержании сенатора Арашукова
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин знал о ситуации с задержанием сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам пресс-секретаря, глава государства заранее знал о том, что сенатора задержат.
«Пока предъявлены достаточно тяжкие объявления, и будет вестись следствие, за которым последует суд», — сказал Песков.
Ранее сообщалось, что в деле Арашуковых могут появиться новые фигуранты и эпизоды преступной деятельности.
Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации утром 30 января. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве. Также в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора Рауль Арашуков.