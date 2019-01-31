Песков рассказал, что знал Путин о задержании сенатора Арашукова

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин знал о ситуации с задержанием сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря, глава государства заранее знал о том, что сенатора задержат.

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«Пока предъявлены достаточно тяжкие объявления, и будет вестись следствие, за которым последует суд», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что в деле Арашуковых могут появиться новые фигуранты и эпизоды преступной деятельности.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации утром 30 января. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве. Также в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора Рауль Арашуков.