СNN: Венесуэла «проверит» броманс Трампа и Путина

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Политический кризис в Венесуэле и образовавшееся в стране двоевластие станет проверкой «броманса» (тесные дружественные отношения двух мужчин) между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, отмечает телеканал CNN.

Лидер оппозиции Венесуэлы и самопровозглашенный президент страны Хуан Гуайдо получил поддержку со стороны американского президента Дональда Трампа. В то же время Россия выразила поддержку президенту Николасу Мадуро. Разногласия по Венесуэле между двумя правительствами может приобрести личный характер, отмечает CNN.

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Противостояние в Венесуэле показывает раскол лидеров России и США по ключевым мировым вопросам, добавляет CNN со ссылкой на мнение экспертов.

Так, еще во время своей предвыборной кампании 2016 года Трамп говорил о желании наладить отношения с Россией и Путиным.

В настоящее время аналитики обеспокоены, что национальная безопасность США может подвергнуться опасности из-за ухудшения отношений Москвы и Вашингтона. Например, Трамп, который ослаблен после внутренних проблем в стране, может стать уязвимым перед манипуляциями со стороны Путина.