Лейбористы хотят отсрочить Brexit на три месяца

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Члены оппозиционной Лейбористской партии Великобритании планируют поддержать поправку к биллю о Brexit, которая позволит на несколько месяцев отсрочить выход страны из ЕС, сообщает Reuters со ссылкой на лидера партии Джереми Корбина.

По его словам, оппозиция выступает за привлечение дополнительного времени, которое позволит пересмотреть условия сделки Великобритании с европейскими странами об условиях дальнейшего сотрудничества сторон.

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«Лейбористская партия поддержит поправку, так как быстрый выход из ЕС без сделки нанес бы большой ущерб национальной промышленности и экономике»,— заявил Корбин.

Ранее Корбин призвал оппозицию отказаться от сотрудничества с Мэй.