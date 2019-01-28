Украинский политолог уличил Петра I в краже «Руси» у Украины

Украинский политолог Олег Соскин заявил, что Император Всероссийский Петр I украл у украинцев название «Русь». Сове мнение он выразил в интервью изданию «Главред».

Он также отметил, что «нации под названием «россияне» не существует». Соскин напомнил, что название «Россия» появилось «очень просто» — как калька с латинского написания «Rus». Политолог привел в пример российские команды, которые с надписями «Russia» выступают на международных соревнованиях.

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«Но на самом деле это – наше название. Именно Петр I украл название Русь у нашего народа. Так что Русь – это протоназвание Украины», — заверил Соскин.

Он заключил, что «никаких россиян не существует».

В прошлом году президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев разорвать связи с СССР и Российской империей.