Arab Weekly: Эрдоган проиграл Путину на переговорах по Сирии

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Российский президент Владимир Путин вышел победителем из переговоров со своим турецким коллегой Тайипом Рержепом Эрдоганом по Сирии, пишет Arab Weekly.

В издании подчеркнули, что Путин действовал осторожно, склоняя Эрдогана к позиции Кремля. Как отмечается, почва для этого была подготовлена заранее. Перед встречей двух лидеров Москва заявила об усилении позиций джихадистов в сирийской провинции Идлиб. Это произошло несмотря на обещание Турции разоружить эти группировки в установленные сроки.

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По мнению издания, итоги переговоров стали «поражением» турецкого президента.

Ранее сообщалось, что переговоры Путина и Эрдогана завершились.