В Екатеринбурге четырехлетний ребенок выжил после падения с восьмого этажа

Маленького ребенка нашли под окнами многоэтажки в Екатеринбурге, он выпал из окна на восьмом этаже. Об этом сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Шефская, из окна квартиры на восьмом этаже выпал четырехлетний ребенок. Пострадавший получил травмы, характерные для падения с высоты, ребенок госпитализирован, подробности о его состоянии неизвестны.

Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

До этого сообщалось, что в Омске полиция устанавливает обстоятельства падения из окна шестилетней девочки. Ребенка на газоне под окнами дома нашла мать, девочка выпала из окна на 13 этаже. Пострадавшая госпитализирована с многочисленными травмами. Выяснилось, что родители уложили детей спать и вышли на улицу, чтобы поднять в квартиру оставленные у подъезда велосипеды. Вернувшись, они поняли, что ребенка дома нет.

Ранее в Калининграде трехлетний мальчик выпал из окна многоэтажки, пока родственники были дома.