Экс-тренер клуба РПЛ назвал сумму, которую ему предлагали за договорной матч

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу» признался, что ему предлагали деньги за проигрыш матча его командой.

«В 1992 или 1993 году пришли ко мне домой и сказали: «Вот тебе $3 тыс.» Я сказал: «Нет, ребята, я не хочу». Они сказали: «Тогда футболистам дадим». А я сказал: «У меня футболисты молодые ребята, они ничего не хотят, мы играем в футбол».

Ясно, что они дали другим людям, их болельщики чуть не побили. Мы выиграли 3:1. Я тогда даже не знал, что такое доллары, я их не видел. Было забавно», — сказал Ташуев.

На тот момент Ташуев тренировал буденовскую «Дружбу». Последним местом работы специалиста был «Факел». Он возглавил воронежский клуб в сентябре 2023 года. О том, что он отправлен в отставку, «Факел» объявил 26 апреля.

Последний матч под руководством Ташуева «Факел» провел 25 апреля в рамках перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Воронежская команда на домашнем стадионе со счетом 0:1 проиграла самарским «Крыльям Советов». Это поражение стало для клуба четвертым подряд.

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