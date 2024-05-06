Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр станут билетом в один конец. Об этом заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в беседе с РИА Новости.

По его словам, российские военные активно обороняют левый берег, ударяя по военным объектам, скоплению техники и артиллерии противника на правобережье.

Накануне российские войска взяли под полный контроль Очеретино в ДНР. По данным Минобороны РФ, населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий. В то же время они улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Архангельское и Новгородское в ДНР.

До этого норвежский политолог Ула Тунандер в статье для сайта Steigan написал, что продолжение конфликта на Украине приведет к потере еще большего количества ее территорий. По словам эксперта, дополнительная западная помощь приведет лишь к большим потерям и не поможет Украине, которая в любом случае потерпит поражение.

До этого в Италии назвали возможные последствия прорыва России в Очеретино для Украины.