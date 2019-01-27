Мадуро: сегодня США вторгнутся в Венесуэлу

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Глава Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что американские власти намереваются вторгнуться в Венесуэлу, передает ТАСС.

«Сегодня США планируют вторжение в Венесуэлу. Американская империя утвердила план вторжения в Венесуэлу с помощью троянских коней и представителей правых сил, которые являются предателями», — рассказал Мадуро.

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Также Мадуро добавил, что правительство США не откажутся от попыток государственного перевороте в стране.

Ранее сообщалось, что Мадуро отреагировал на ультиматум от европейских стран.