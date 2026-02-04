Задержанное в Эстонии судно с российским экипажем доставили в порт для проверки

ERR: судно Baltic Spirit с российским экипажем доставлено в порт под Таллином

Задержанный Эстонией контейнеровоз Baltic Spirit с российским экипажем доставлен в порт Мууга под Таллином для проведения таможенного досмотра. Об этом сообщила эстонская телерадиокомпания ERR.

«Эстонские власти в среду, 4 февраля, доставили в порт Мууга судно Baltic Spirit, задержанное днем ранее вблизи острова Найссаар», — говорится в публикации.

Представитель налогово-таможенного департамента Эстонии Павел Прокопенко заявил, что в порту контейнеровоз ожидает «тщательная таможенная проверка».

3 февраля эстонские власти задержали по подозрению в контрабанде из Эквадора контейнеровоз Baltic Spirit, следовавший в Россию под флагом Багамских островов. На борт судна в ходе операции высадился полицейский спецназ K-komando. Экипаж не оказывал сопротивления. По словам главы K-komando, на борту Baltic Spirit находились 23 члена экипажа, все они являются гражданами РФ.

По данным ВМС Эстонии, судно не входит в состав теневого флота и не находится под санкциями Европейского союза.

