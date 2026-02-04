Дроны ВСУ атаковали Волгоградскую область

Минобороны: в небе над Волгоградской областью сбили девять дронов ВСУ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за первую половину дня 4 февраля обнаружили и сбили девять беспилотников в Волгоградской области. Об этом сообщило министерство обороны России в Telegram-канале.

По данным ведомства, противник пытался атаковать российский регион в период с 8:00 до 14:00 мск.

Всего в этот промежуток времени был обезврежен 21 дрон противника. Кроме Волгоградской области девять БПЛА уничтожены в Белгородской области. Еще два сбиты над территорией Ростовской области и один – над территорией Курской области.

4 февраля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о комбинированном ударе ВСУ по региону. По его словам, противник атаковал область системами залпового огня HIMARS, 11 БПЛА самолетного типа и ракетами «Нептун». В результате этого обстрела было повреждено 20 частных домов, 27 квартир в одном многоквартирном доме, полностью уничтожен жилой кирпичный дом. Кроме того, осколки БПЛА повредили три автомобиля.

При атаке ВСУ, как уточнил Богомаз, пострадала женщина. Пострадавшую доставили в больницу с множественными ранениями.

