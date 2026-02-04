Размер шрифта
В Бурятии бизнесмен выстрелил в человека, перепутав его со стаканом

Бизнесмен из Бурятии пристрелил человека и отделался годом исправительных работ
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

В Бурятии осудили бизнесмена, который стрелял из карабина и случайно ранил мужчину, сообщает Infpol.

Предприниматель из Тарбагатайского района Александр Куделин предстал перед судом. Он стрелял из карабина с тепловизионным прицелом по стакану с кипятком с расстояния 120 метров, но рядом в тот момент оказался другой мужчина. Пуля попала ему в шею, что повлекло сильную кровопотерю.

Раненый не выжил, а стрелок предстал перед судом. Было установлено, что он не удостоверился в отсутствии людей на линии огня, что и стало причиной трагедии. Куделина признали виновным по ч. 1 ст. 109 УК РФ и приговорили к году исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства.

Мужчина пытaлcя oбжaлoвaть peшeниe в Bepxoвнoм cyдe Бypятии. Oднaкo ни мaтepиaльнaя пoмoщь ceмьe жертвы, ни пoлoжитeльнaя xapaктepиcтикa, ни активное участие в волонтерской деятельности в пользу участников СВО нe cтaли ocнoвaниeм для cмягчeния пpигoвopa.

Ранее девятилетний ребенок нашел револьвер и случайно ранил себя в голову.
 
