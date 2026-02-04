Размер шрифта
Прокуратура заблюрила слово «Бесы» на кофте Останина, осужденного за оскорбление чувств верующих

Пресс-служба прокуратуры Москвы скрыла слово «Бесы» на толстовке комика Останина
Telegram-канал Осторожно, новости

В официальном релизе пресс-службы московской прокуратуры о приговоре комику Останину было намеренно заблюрено слово «Бесы», нанесенное на его толстовку. Об этом сообщают «Осторожно, новости».

Telegram-канал отмечает, что обычно ведомство не убирает слова, логотипы и названия брендов в подобных сообщениях.

Накануне стало известно, что Останина приговорили к почти шести годам колонии за шутки про инвалида. Мещанский суд Москвы осудил юмориста на пять лет и девять месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Ему также запретили администрировать интернет-ресурсы в течение трех лет — и он был оштрафован на 300 тысяч рублей. В следственный изолятор Останин будет помещен 25 марта.

В марте 2025 года Останина привлекли к уголовной ответственности по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение человеческого достоинства». Поводом стала шутка о том, что в переходе метро на него наехал инвалид, которого он назвал «скейтером без ног». По его словам, после этого на него стала ругаться пожилая женщина и обвинила его в хамстве. «На мине подорвался, решил угла дать, а я хамло при этом», — завершил он свою шутку.

Комика задержали в аэропорту Минска. Позднее его также обвинили в нарушении статьи ч. 1 ст. 148 УК РФ — оскорбление чувств верующих.

В своем последнем слове Останин слове отказался признавать вину. Он уверен, что суд должен был оправдать его, поскольку в его действиях нет состава преступления.

Ранее «Газета.Ru» выяснила, что эпизод с Борисом Гребенщиковым (признан в РФ иностранным агентом) вырезали из фильма «Над темной водой».
 
