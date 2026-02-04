Размер шрифта
В Калининградской области УАЗ столкнулся с поездом

В Калининградской области УАЗ столкнулся с поездом, пострадали три человека
Госавтоинспекция Калининградской области

Три человека пострадали в результате столкновения автомобиля УАЗ с железнодорожным составом в Калининградской области. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции в Telegram-канале.

По оперативной информации, 4 февраля около 12:50 по местному времени в Гвардейском районе, в поселке Озерки, 53-летний водитель автомобиля УАЗ столкнулся с железнодорожным составом. Предварительно известно, что в результате происшествия пострадали сам водитель и два пассажира, 1963 и 1979 годов рождения.

В январе Госавтоинспекция Кировской области сообщила, что грузовой поезд протаранил легковой автомобиль в регионе. Инцидент произошел 8 января в 16:45 мск в Подосиновском районе на железнодорожном переезде «Макуха - Лунданка», когда автомобиль ВАЗ-11113 выехал на пути перед приближающимся поездом.

До этого в Михайловском районе Волгоградской области на 763-м км автодороги Р-22 «Каспий» столкнулись автомобили ВАЗ, УАЗ и грузовик DAF с полуприцепом. Аварию инициировал 45-летний водитель DAF, который выехал на «встречку».

Ранее грузовик и внедорожник сгорели на трассе в Иркутской области.
 
