Бывший тренер команд России Камельзон скончался в 87 лет

Бывший тренер сборных команд России по теннису Камельзон умер на 88-м году жизни
Михаил Джапаридзе/ТАСС

Бывший главный тренер сборных команд России и член правления Федерации тенниса России (ФТР) Владимир Камельзон сушел из жизни в 87 лет. Информация об этом была опубликована в Telegram-канале санкт-петербургского турнира «Трофеи Северной Пальмиры».

«Для нас это невосполнимая потеря. Спасибо за все, мы будем очень скучать. Светлая память», — указано в сообщении.

Причины смерти специалиста не разглашаются.

Камельзон входил в руководящие органы турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге. Спцеиалист работал тренером сборных команд Украины, Узбекистана, СССР, России.

Среди учеников Камельзона есть мастер спорта СССР Равиль Сулейманов, заслуженный мастер спорта СССР, тренер по теннису Елена Елисеенко, заслуженный мастер спорта СССР и чемпионка Уимблдон в возрасте до 18 лет Марина Крошина, заслуженный тренер Украины Ольга Бабий, мастер спорта СССР международного класса Александр Коляскин.

Ранее умер бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев.
 
