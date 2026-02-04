Названы время и место прощания с «мамой КВН» Жильцовой

Прощание с советской телеведущей и диктором, заслуженной артисткой РСФСР Светланой Жильцовой пройдет 6 февраля в 13:00 мск в храме Святителя Николая на Рогожском кладбище в Москве. Об этом сообщил РИА Новости ее сын.

Он уточнил, что в час дня начнется отпевание, затем присутствующие смогут проститься с Жильцовой. Известного диктора похоронят на Рогожском кладбище, сообщил наследник.

О смерти Светланы Жильцовой стало известно 3 февраля. Она скончалась в возрасте 89 лет после продолжительной болезни.

Народная артистка России Ангелина Вовк рассказала, что Жильцова была для нее близкой подругой. Ее очень любили в дикторском отделе, к ее мнению прислушивались. Однако после кончины мужа диктор ушла из профессии, замкнулась и не охотно шла на общение. Вовк призналась, что в последние годы практически не общалась с Жильцовой.

Жильцова является одной из самых узнаваемых фигур советского телевидения. Она была в числе первых ведущих игры КВН и вместе с Александром Масляковым она работала в программе до 1972 года. За это ее прозвали в СМИ «мамой КВН». Также зрители могут помнить артистку по другим рейтинговым программами, в числе которых «Спокойной ночи, малыши», «Будильник», «Песня года», «Утренняя почта», «Голубой огонек» и другие.

