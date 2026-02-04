Размер шрифта
«Буратино» покажут во всех странах Латинской Америки

Российский фильм «Буратино» покажут в кинотеатрах Бразилии и всех стран Латинской Америки. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на генерального директора Национальной Медиа Группы Светланы Балановой.

Премьера показа в Латинской Америке приурочена к визиту Председателя правительства России Михаила Мишустина в Бразилию. Гости и жители Латинской Америки смогут посмотреть картину в марте 2026 года. Баланова уверена, что показ фильма поможет зарубежному зрителю лучше познакомиться с классическим и современным российским медиаконтентом.

«Это не только экспорт российской контентной продукции за рубеж, но и популяризация российского культурного кода, что отвечает национальным целям по развитию креативных индустрий за рубежом. Являясь одной из крупнейших стран мира по численности населения, Бразилия для нас — это один из огромных фокусных рынков, особенно учитывая растущую популярность российского контента в Бразилии», — поделилась генеральный директор Национальной Медиа Группы.

По словам Балановой, за последние три года объем продаж контента НМГ в страны Латинской Америки вырос в шесть раз.

Ранее в Совфеде предложили создать «Чебурляндию».
 
