Стало известно, почему Иран добивался переноса встречи с США в Оман

FT: Иран настаивал на переносе встречи с США из Турции в Оман
Иран настаивал на переносе встречи с США из Турции в Оман, чтобы вернуть прежний формат переговоров. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на источники.

«Иран хочет, чтобы формат соответствовал прошлогодним переговорам с США, которые были сосредоточены на иранской ядерной программе, а не на более широком круге вопросов», — говорится в материале.

Таким образом иранская сторона рассчитывает, что за счет переноса переговоров в Оман им удастся изменить повестку встречи, например не обсуждать дальнейшую судьбу своего баллистического ракетного арсенала.

Источник сообщил газете, что США согласились перенести переговоры в Маскат — столицу Омана.

3 февраля советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил о готовности Тегерана пойти на деэскалацию в ядерной сфере в обмен на ответные шаги со стороны США. По его словам, Иран рассматривает возможность снижения уровня обогащения урана с текущих 60% до 20%, если Вашингтон проявит готовность к компромиссу.

Ранее Трамп заявил, что США «прямо сейчас» ведут переговоры с Ираном.
 
