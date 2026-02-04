Бывший замглавы Карелии предстанет перед судом по делу о взятке

Экс-замглавы Карелии предстанет перед судом по делу о взятках на 33 млн рублей

Экс-замглавы Карелии предстанет перед судом по делу о взятках на сумму свыше 30 млн рублей. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы Республики Карелия. Он обвиняется в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, через посредника взятки в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, фигурант получил через посредника от представителей коммерческого предприятия, оказывающего услуги по обеспечению питанием пациентов в учреждениях здравоохранения, взятку в размере более 30 млн рублей, а также 3,1 млн руб. от генерального директора строительной фирмы при посредничестве сотрудников государственного оздоровительного учреждения.

В Следкоме добавили, что на время предварительного следствия обвиняемый содержался под стражей, на его имущество в качестве обеспечительных мер наложен арест. Оно включает здания, земельные участки, квартиры, автотранспортные средства на сумму свыше 30 млн рублей.

Как уточнило региональное издание «Фактор», речь идет о бывшем заместителе главы Карелии и экс-мэре Петрозаводска Владимире Любарском.

4 февраля стало известно, что бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его заместитель Алексей Дедов получили крупную взятку в размере свыше 20 млн рублей.

Отмечается, что через посредника Дмитрия Шубина они получали откаты от руководителя компаний-подрядчиков Виктора Головченко за государственные контракты на ремонт школ и строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной.

Ранее экс-глава района Петербурга, обвиняемый во взятке, подписал контракт с МО РФ.