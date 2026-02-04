В МИД Украины рассказали о планах по переговорам в Абу-Даби

Тихий: в центре внимания делегации в Абу-Даби будут военно-политические вопросы

Военно-политические вопросы будут в центре внимания украинской делегации в новом раунде трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом рассказал официальный представитель министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, передает издание «Новости.LIVE».

«Есть много нюансов по поводу того, как гипотетически может происходить завершение войны. Интерес украинской стороны узнать, на что настроены россияне и американцы в этом контексте», — сказал он.

Представитель МИД Украины добавил, что делегация также продолжает работать над гуманитарными вопросами.

4 и 5 февраля в Абу-Даби пройдет второй раунд трехсторонних переговоров РФ, Украины и США по урегулированию конфликта. По данным издания Politico, на Западе ждут, что эта встреча будет «действительно конструктивной» и «многообещающей».

Украинская переговорная группа уже прибыла в Абу-Даби. Делегацию возглавил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Делегацию России возглавит начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба ВС РФ Игорь Костюков.

Американскую сторону на этих переговорах будут представлять спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома, предприниматель Джаред Кушнер.

Ранее на Украине назвали главную задачу команд на переговорах в Абу-Даби.