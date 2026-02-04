Размер шрифта
Названа цель поездки главы МИД Швейцарии и генсека ОБСЕ в Россию

Глава МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ во время визита в РФ обсудят Украину
Julia Darashkevich/Reuters

Министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис и генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Феридун Синирлиоглу в ходе визита в столицу Россию примут участие в обсуждении усилий по урегулированию украинского конфликта и роли ОБСЕ в этом процессе. Об этом сообщается на сайте организации.

В заявлении уточняется, что Кассис и Синирлиоглу посетят Москву в период с 5 по 6 февраля. Они планируют провести встречу с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.

«Обсуждения будут сосредоточены на важности постоянного многостороннего диалога и дальнейшего участия в нем ОБСЕ в качестве платформы для диалога и возобновления конструктивных обменов мнениями для решения более широких проблем в сфере безопасности <...>. Также будут обсуждаться усилия по прекращению боевых действий на Украине и потенциальная роль ОБСЕ в достижении справедливого и прочного мира», — говорится в публикации.

3 февраля Кассис заявил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе должна внести свой вклад в мониторинг прекращения огня на Украине и поддержку мирного соглашения. По словам министра, его совместный с Синирлиоглу визит в Киев позволил представить конкретные инструменты, которые ОБСЕ может предложить для такого процесса.

Ранее в МИД РФ высказались о дальнейшем участии в работе ОБСЕ.
 
