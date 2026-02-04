Красноярские школы проверят после двух нападений школьниц на других учеников

Минобразования Красноярского края проведет проверки в школах столицы региона и города Кодинска Кежемского района после нападений двух девочек на других учеников, передает ТАСС.

По словам главы ведомства Татьяны Гридасовой, специалисты уже выехали в Кодинск для оценки качества профилактической работы в школе, ученица которой 3 февраля пыталась напасть на учительницу химии с кухонным ножом и ранила ровесницу.

«Будем проверять, как школа вела профилактическую работу с детьми, поднимать документы, беседовать с педагогами и детьми», — пояснила министр.

Аналогичная проверка будет проведена в Красноярске, где 4 февраля девочка пришла в школу с молотком и устроила поджог. По итогам работы комиссии директора обоих учебных заведений получат «предписания для устранения всех выявленных замечаний», добавила Гридасова.

Проверка школы в Красноярске будет «комплексной» — с учетом версии о том, что нападение восьмиклассницы могло быть спровоцировано травлей. Об этом глава города Сергей Верещагин сообщил в своем телеграм-канале. Он уточнил, что «поручил детально разобрать» ситуацию, оценить действия сотрудников учебного заведения и уровень безопасности, а также «не обойти тему буллинга».

В кодинской школе после нападения вооруженной ножом девочки уже провели внутреннюю проверку и уволили женщину-вахтера, которая проигнорировала сообщение детей о попытке «пырнуть» педагога и не нажала тревожную кнопку для вызова Росгвардии.

Ранее в министерстве образования заявили, что нападение девочки в Кодинске могло быть связано с видеоиграми.