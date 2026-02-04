Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

Красноярские школы проверят после двух нападений школьниц на других учеников

Минобразования Красноярского края объявило о проверке школ после нападений учениц
Rawpixel.com/Shutterstock/FOTODOM

Минобразования Красноярского края проведет проверки в школах столицы региона и города Кодинска Кежемского района после нападений двух девочек на других учеников, передает ТАСС.

По словам главы ведомства Татьяны Гридасовой, специалисты уже выехали в Кодинск для оценки качества профилактической работы в школе, ученица которой 3 февраля пыталась напасть на учительницу химии с кухонным ножом и ранила ровесницу.

«Будем проверять, как школа вела профилактическую работу с детьми, поднимать документы, беседовать с педагогами и детьми», — пояснила министр.

Аналогичная проверка будет проведена в Красноярске, где 4 февраля девочка пришла в школу с молотком и устроила поджог. По итогам работы комиссии директора обоих учебных заведений получат «предписания для устранения всех выявленных замечаний», добавила Гридасова.

Проверка школы в Красноярске будет «комплексной» — с учетом версии о том, что нападение восьмиклассницы могло быть спровоцировано травлей. Об этом глава города Сергей Верещагин сообщил в своем телеграм-канале. Он уточнил, что «поручил детально разобрать» ситуацию, оценить действия сотрудников учебного заведения и уровень безопасности, а также «не обойти тему буллинга».

В кодинской школе после нападения вооруженной ножом девочки уже провели внутреннюю проверку и уволили женщину-вахтера, которая проигнорировала сообщение детей о попытке «пырнуть» педагога и не нажала тревожную кнопку для вызова Росгвардии.

Ранее в министерстве образования заявили, что нападение девочки в Кодинске могло быть связано с видеоиграми.
 
Теперь вы знаете
России предрекают рецессию в 2026 году. Стоит ли бояться и как подготовиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!