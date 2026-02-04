Экс-посла Британии исключат из Тайного совета короля из-за дела Эпштейна

Бывший посол Великобритании в США Питер Мандельсон будет исключен из органа советников короля (Тайного совета) в связи с его дружбой с американским финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщил британский премьер-министр Кир Стармер, отвечая на вопросы депутатов Палаты общин, передает CTV News.

«Сегодня утром я и Его Величество король [Великобритании Карл III] пришли к согласию о том, что Мандельсон должен быть исключен из списка тайных советников на том основании, что он опозорил репутацию Тайного совета», — заявил глава правительства.

Стармер отметил, что сожалеет о назначении Мандельсона на должность посла в США. Он подчеркнул, что на тот момент не располагал информацией о поддержании Мандельсоном тесных контактов с Эпштейном.

1 февраля Мандельсон сообщил, что покинул ряды Лейбористской партии. Он ушел из после разоблачения его общения с Эпштейном и якобы имеющихся чеков платежей от финансиста Мандельсону (на $75 тысяч). Хоть экс-посол и отрицал поступление сумм, в партии призвали к проведению независимого расследования. 3 февраля бывший дипломат сообщил, что покинет Палату лордов.

Ранее Би-би-си узнала о встрече экс-премьера Британии Блэра с Эпштейном.