Лидер демократов отреагировал на заявление Трампа по шатдауну

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Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о достижении соглашения по шатдауну. Об этом сообщает Reuters.

Он выразил надежду, что Трамп подпишет документ в пятницу, 25 января.

«Самый длинный шатдаун в американской истории наконец закончится. Президент согласился на нашу просьбу восстановить работу правительства, а затем обсудить вопросы безопасности на границе», — написал Шумер позднее в твиттере.

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Политик добавил, что это отличная новость федеральных работников, а также для миллионов американцев, которые зависят от работы правительства.

Ранее сообщалось, что Трамп заявил о прекращении шатдауна, подчеркнув, что не откажется от идеи строительства стены.