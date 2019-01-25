Мэй не стала спорить с Елизаветой II по Brexit

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй повторила призыв королевы Елизаветы II к уважительным дебатам, сообщает Reuters.

Отмечается, что представитель Мэй, который передал слова премьер-министра, отказался комментировать замечания и взгляды британского монарха относительно Brexit.

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«…Я не хотел бы прямо комментировать взгляды ее величества. По мнению премьер-министра, мы всегда должны проявлять большое уважение к точке зрения других», — заявил представитель Мэй репортерам, когда его спросили о комментариях королевы.

Ранее сообщалось, что королева Британии призвала найти «общий язык» и «точки соприкосновения» при обсуждении вопроса о Brexit.