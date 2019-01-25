Помпео обозначил временные рамки встречи Трампа и Ким Чен Ына
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил в программе The Laura Ingraham Show, что президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын встретятся в течение 60 дней. Стенограмма интервью Помпео опубликована на сайте Госдепа.
«Будет еще одна (встреча Трампа и Ким Чен Ына. — «Газета.Ru») в следующие 60 дней. Таков план», — сказал Помпео.
Реклама
Других подробностей о втором саммите США и КНДР госсекретарь не привел.
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын получил письмо от Трампа.