Помпео обозначил временные рамки встречи Трампа и Ким Чен Ына

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Государственный секретарь США Майк Помпео заявил в программе The Laura Ingraham Show, что президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын встретятся в течение 60 дней. Стенограмма интервью Помпео опубликована на сайте Госдепа.

«Будет еще одна (встреча Трампа и Ким Чен Ына. — «Газета.Ru») в следующие 60 дней. Таков план», — сказал Помпео.

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Других подробностей о втором саммите США и КНДР госсекретарь не привел.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын получил письмо от Трампа.