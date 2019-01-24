Помпео призвал ОАГ признать Гуаидо президентом Венесуэлы

<img src="//img.gazeta.ru/files3/203/11870203/AP_18206737175675-pic905-895x505-69075.jpg">

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что все страны Организации американских государств (ОАГ) должны считать Николаса Мадуро незаконным президентом Венесуэлы. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, лидеры ОАГ должны признать председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо президентом Венесуэлы.

Реклама

Он также добавил, что время правительства Мадуро истекло.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провел переговоры с Мадуро на фоне кризиса в Венесуэле.