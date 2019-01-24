«То, что делал Мадуро»: Порошенко предупредил Украину об опасностях популизма

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Президент Украины Петр Порошенко предупредил об опасностях популизма, отметив, что им злоупотреблял президент Венесуэлы Николас Мадуро. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в преддверии президентских выборов на Украине, которые пройдут в конце марта, многие кандидаты дают трудновыполнимые обещания. В частности, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пообещала вдвое снизить цену на газ для населения, а бывший глава минобороны Анатолий Гриценко заявил, что добьется повышения средней зарплаты с €300 до €800.

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«У нас очень большая опасность популизма существует. Те, кто не понимают, что это означает, заявляя, что у нас будет фиксированная цена ниже рыночной на определенные продукты для людей... это то, что делал Мадуро в Венесуэле», — заявил Порошенко во время выступления на «украинском завтраке» в Давосе.

Ранее сообщалось, что пользователи сети высмеяли Порошенко за заправленный в штаны пиджак.