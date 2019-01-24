В Кремле рассказали, обращался ли Мадуро за помощью к Путину

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал политический кризис в Венесуэле. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что Москва считает Николаса Мадуро легитимным президентом, добавив, что обращений за помощью пока не поступало.

Представитель Кремля также ответил на вопрос, планируется ли телефонный разговор венесуэльского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным.

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«Если он будет запланирован, мы вас проинформируем», — заявил Песков.

Он также предостерег от преждевременных рассуждений о ситуации в Венесуэле.

Ранее сообщалось, что Песков оценил влияние протестов в Венесуэле на рынок нефти.