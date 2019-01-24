Канада признала лидера оппозиции Венесуэлы президентом

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Канадский министр иностранных дел Христя Фриланд в эфире телеканала Global News заявила, что Канада признала главу оппозиционного парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо официальным лидером страны.

«Мы признаем и выражаем нашу полную поддержку временному президенту Венесуэлы Хуану Гуайдо», — сказала Фриланд.

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Она также подчеркнула, что Гуайдо был назначен лидером страны в соответствии с венесуэльской конституцией.

Ранее президент США Дональд Трамп признал Гуайдо президентом Венесуэлы.

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