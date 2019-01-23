Мадуро решил пересмотреть отношения с США

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Каракас полностью пересмотрит отношения с Вашингтоном. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Венесуэла намерена применить «политические меры» после заявления вице-президента США Майка Пенса по поддержке главы национальной ассамблеи Хуана Гуаидо.

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Он также добавил, что своими заявлениями Пенс «нарушил все правила».

Мадуро подчеркнул, что Венесуэла победит государственный переворот, который «планирует» Пенс.

Ранее сообщалось, что парламент Венесуэлы признал Мадуро узурпатором.