Пранкер Вован рассказал, можно ли дозвониться до Путина

Владимир Кузнецов, более известный как пранкер Вован, заявил, что он верит в возможность телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее ряд СМИ сообщал, что пранкеры Лексус и Вован якобы признались в невозможности дозвониться до Путина.

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Вован пояснил, что до Путина можно дозвониться, как и до «любого другого человека, который использует телефон». Он подчеркнул, что гипотетическому разговору с Путиным не помешает даже «сверхзащищенность» его телефонной связи, о которой многие говорят.

«Путин не пользуется личным мобильным, в отличие от того же [президента Украины Петра] Порошенко, [канцлера Германии Ангелы] Меркель или многих нынешних политиков. Старая школа, как говорится», — отметил Вован.

Однако, добавил пранкер, с Путиным можно связаться через официальные каналы связи, которые используются для переговоров президента.

В конце прошлого года пранкер Вован подтвердил разговор с украинским митрополитом.