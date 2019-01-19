Белый дом запретил конгрессменам пользоваться самолетами из-за шатдауна
Администрация президента США Дональда Трампа запретила конгрессменам совершать поездки на правительственных самолетах без ее разрешения, передает Reuters.
Как отмечается, это связано с продолжающимся шатдауном.
В агентстве подчеркнули, что 17 января Белый дом запретил спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси использовать военный самолет для поездки конгрессменов в Афганистан.
Ранее сообщалось, что Трамп отменил зарубежное турне спикера палаты представителей США. При этом он призвал Пелоси присоединиться к движению за строительство стены на границе с Мексикой.