Путин поручил кабмину разработать курсы по взаимодействию чиновников и НКО

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству при участии Ассоциации волонтерских центров и автономной некоммерческой организации «Россия - страна возможностей» разработать специальные курсы по взаимодействию чиновников с НКО и волонтерами, передает ТАСС.

Соответствующее поручение содержится в перечне, опубликованном по итогам заседания Государственного совета, состоявшегося 27 декабря 2018 года.

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»Правительству РФ обеспечить разработку при участии Ассоциации волонтерских центров и автономной некоммерческой организации «Россия - страна возможностей» курсов и дисциплин (модулей), предусмотрев их включение в основные профессиональные и дополнительные профессиональные образовательные программы для руководителей и работников органов государственной власти, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций в целях ознакомления обучающихся с добровольческой (волонтерской) деятельностью и деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций», - говорится в опубликованном на сайте Кремля документе. Срок исполнения поручения - 1 сентября 2019 года.

В ходе заседания Госсовета глава государства обратился к собравшимся в Кремле с предложением помочь госслужащим учить работников бюджетных учреждений навыкам эффективного взаимодействия с НКО и добровольцами.