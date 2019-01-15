Президент Зимбабве лично пригласит Путина посетить страну

Зимбабвийский президент Эммерсон Мнангагва заявил, что передаст личное приглашение российскому лидеру Владимиру Путину посетить их жаркую страну, передает РИА «Новости».

«Я передам личное приглашение президенту Путину посетить Зимбабве в удобное для него время», — сообщил Мнангагва.

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Также в шутку он добавил, что ради прилета президента Путина из холодной Москвы, зимбабвийская сторона «обеспечит» жаркую температуру, не менее плюс 40 °С.

Эммерсон Мнангагва прибыл в российскую столицу с первым официальным визитом 14 января. Лидеры запланировали встречу, чтобы обсудить вопросы дальнейшего развития российско-зимбабвийских отношений, а также актуальную международную и региональную проблематику.

Ранее сообщалось, что в день визита президента Зимбабве в Россию в стране начались протесты.