Пашинян снова стал премьер-министром Армении
Армянский президент Армен Саркисян назначил Никола Пашиняна премьером страны. Об этом сообщается на официальной странице канцелярии президента в фейсбуке.
До этого Пашинян был и.о. главы кабмина.
«На основании части 1 статьи 149 Конституции президент Республики Армен Саркисян подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром», — говорится в посте.
Ранее сообщалось, что блок исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Мой шаг» получил в парламенте нового созыва большинство голосов.