WP: Белый дом готовится к введению режима ЧП в США

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Белый дом начал создавать условия, которые позволят ввести в США режим чрезвычайного происшествия, пишет The Washington Post со ссылкой на свои источники.

По информации издания, администрация президента США Дональда Трампа в данный момент ищет неиспользованные средства в бюджете инженерных войск США. В случае если режим ЧП будет введен, то эти деньги могут быть использованы для финансирования строительства барьера на границе США и Мексики.

Ранее сенатор от республиканской партии Линдси Грэм посоветовал Трампу ввести режим ЧП в США.