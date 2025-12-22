На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве заметили растущие растения и грибы в конце декабря

В Москве в конце декабря начали распускаться растения и расти грибы
Telegram-канал Москва М125

В Москве в конце декабря распустились растения и выросли грибы. Об этом пишет Telegram-канал «Москва М125».

На опубликованных фотографиях видны листья салатового цвета, пробивающиеся из земли рядом с деревом, а также грибы, внешне похожие на зимние опята.

«Все бы ничего, вот только на календаре 22 декабря», — отмечается в публикации.

11 декабря биолог и агроном Михаил Воробьев сообщил, что основным риском теплой и бесснежной погоды в начале зимы является резкое сильное похолодание без снежного покрова. По его словам, внезапное понижение температуры воздуха до -10–15°C может привести к глубокому промерзанию земли. Это может навредить растениям с поверхностной корневой системой (рододендроны, гортензии), луковичным и клубнелуковичным цветам (тюльпаны, лилии), а также молодым саженцам.

9 декабря начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Азамат Кунафин сообщил, что более теплый температурный режим в Московском регионе не создает условий для выхода животных из спячки, однако, они могут начать мерзнуть, если снег не выпадет и температура резко опустится ниже нуля.

