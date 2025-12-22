Зеленский отказался увольнять главу МИД

Зеленский заявил, что не собирается увольнять главу МИД Сибигу

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос журналиста о том, намерен ли он отправить в отставку главу МИД Андрея Сибигу. Видео с пресс-конференции опубликовал Telegram-канал издания «Страна.ua».

«Я не собираюсь менять министра иностранных дел Сибигу ни сегодня, ни завтра. Ни даже послезавтра», – подчеркнул Зеленский.

Он также сказал, что информация об отставке дипломата — «исключительно слухи от некоторых депутатов».

12 декабря депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что на Украине сменится министр иностранных дел. По его словам, новым главой МИД вместо Андрея Сибиги, который возглавит посольство в Польше, станет его первый заместитель Сергей Кислица.

Андрей Сибига был назначен на должность министра иностранных дел в сентябре прошлого года. Он сменил на этом посту подавшего в отставку Дмитрия Кулебу.

Первое распоряжение Сибиги в должности главы МИД Украины касалось приостановки оказания консульских услуг украинцам призывного возраста, которые находятся за границей.

Ранее стало известно, что Зеленский может подать в отставку в новогоднюю ночь.