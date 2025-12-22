В МИД РФ раскрыли, о чем сигнализируют комплексы «Посейдон» и «Буревестник»

Крылатая ракета «Буревестник» и беспилотный подводный аппарат «Посейдон» сигнализируют о готовности России защищать свои интересы в сфере стратегической безопасности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в ходе дискуссии на площадке международного-дискуссионного клуба «Валдай», сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Это «Посейдон» и «Буревестник», которые однозначно укрепляют наш потенциал в этой сфере и служат мощнейшим сигналом сами по себе всем, что Россия будет делать максимум для защиты своих интересов», — сказал он.

Россия в конце октября объявила об успешном завершении испытаний «Буревестника» — первой в мире крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой, которая обеспечивает неограниченную дальность полета. У ряда западных стран разработка вызвала тревогу. В США ракету окрестили «маленьким летающим Чернобылем».

29 октября президент России Владимир Путин сообщил о проведении испытаний безэкипажного подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. Он отметил, что дрон намного превосходит по мощности перспективную межконтинентальную ракету «Сармат», а также у него нет аналогов по скоростям и глубинам движения.

Ранее Путин раскрыл значение «Буревестника» и «Посейдона» для России.