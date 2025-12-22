На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ раскрыли, о чем сигнализируют комплексы «Посейдон» и «Буревестник»

Рябков: «Буревестник» служит сигналом о готовности РФ защищать свои интересы
true
true
true
close
Roman Naumov/Global Look Press

Крылатая ракета «Буревестник» и беспилотный подводный аппарат «Посейдон» сигнализируют о готовности России защищать свои интересы в сфере стратегической безопасности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в ходе дискуссии на площадке международного-дискуссионного клуба «Валдай», сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Это «Посейдон» и «Буревестник», которые однозначно укрепляют наш потенциал в этой сфере и служат мощнейшим сигналом сами по себе всем, что Россия будет делать максимум для защиты своих интересов», — сказал он.

Россия в конце октября объявила об успешном завершении испытаний «Буревестника» — первой в мире крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой, которая обеспечивает неограниченную дальность полета. У ряда западных стран разработка вызвала тревогу. В США ракету окрестили «маленьким летающим Чернобылем».

29 октября президент России Владимир Путин сообщил о проведении испытаний безэкипажного подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. Он отметил, что дрон намного превосходит по мощности перспективную межконтинентальную ракету «Сармат», а также у него нет аналогов по скоростям и глубинам движения.

Ранее Путин раскрыл значение «Буревестника» и «Посейдона» для России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами