Правительство России не продлило мораторий на штрафы для застройщиков

Мишустин: кабмин решил не продлевать мораторий на штрафы для застройщиков
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабмин принял решение не продлевать мораторий на штрафы для застройщиков за нарушение сроков передачи объекта долевого строительства. Об этом сообщает ТАСС.

«Президент поручил не продлевать мораторий на штрафы для застройщиков за нарушение сроков передачи объектов долевого строительства. Такое решение мы уже приняли», — сказал премьер-министр в ходе совещания с вице-премьерами.

19 декабря президент России Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, что правительству давалось поручение не продлевать мораторий на взыскание неустойки с застройщиков после 2025 года. По словам главы государства, этот мораторий работает достаточно долго.

22 декабря эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский заявил «Газете.Ru», что россиянам выгоднее всего покупать вторичную квартиру в июне-августе 2026 года.

Ранее риелтор рассказал, как «схема Долиной» повлияла на вторичный рынок жилья.

