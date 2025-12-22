На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Нечего предъявить»: в России оценили шансы на импичмент Трампу

Политолог Топорнин: Трампу не объявят импичмент из-за сложности процедуры
Jonathan Ernst/Reuters

Президенту США Дональду Трампу не грозит импичмент, поскольку у демократов нет большинства в сенате, кроме того, политическим оппонентам американского лидера не в чем обвинить его. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-международник Николай Топорнин.

22 декабря спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что Трампу грозит импичмент при потере большинства в конгрессе. Как отметил Джонсон, «леворадикальные силы» могут инициировать процедуру импичмента действующего президента.

«На мой взгляд, шансы равны практически нулю, потому что импичмент — весьма сложный процесс. Он требует согласия квалифицированного большинства в сенате. Вот, соответственно, в сенате у республиканцев большинство сейчас, и вряд ли они его в 2026 году потеряют», — подчеркнул политолог.

Кроме того, указал Топорнин, политическим оппонентам «нечего предъявить» Трампу, а история с делом финансиста Джеффри Эпштейна и появлением американского президента на фотографиях, связанных с Эпштейном, требует широкой доказательной базы. Поэтому «серьезных оснований для импичмента на данный момент нет», отметил эксперт.

Топорнин напомнил, что демократы при этом хотят взять реванш у республиканцев в конгрессе и «отобрать» у них палату представителей.

«Тут, как говорится, наверное, все средства хороши. Ну, в том числе и попытка импичмента», — сказал политолог, обратив внимание на то, что это «все-таки это очень далеко от реальности».

