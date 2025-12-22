Умерла директор Тульского музея оружия

Ушла из жизни директор Тульского государственного музея оружия Надежда Калугина. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«Это невосполнимая утрата для каждого, кто знал ее, и для всей Тульской области», — написал глава Тульской области.

Он подчеркнул, что Надежда Ивановна, долгие годы проработавшая в Тульском государственном музее оружия, была человеком громной энергии, редкой внутренней силы и целеустремленности. Она умела добиваться результата, вдохновлять людей и вести за собой, отметил Миляев.

Губернатор заявил, что биография Надежды Калугиной является примером трудолюбия, преданности и подлинного служения Тульской земле.

Надежда Калугина родилась 1 февраля 1952 года в Туле, окончила Тульский государственный педагогический институт (ТГПУ) им. Л. Н. Толстого, аспирантуру Российской академии управления по специальности «Социальная психология, психология личности и социология». Она работала экскурсоводом, научным сотрудником музея-усадьбы «Ясная Поляна», доцентом кафедры психологии Томского государственного педагогического университета, первым замдиректора департамента культуры Тульской области.

На должность директора Тульского музея оружия была назначена в 2011 году. Заслуженный работник культуры РФ, Почетный гражданин Тульской области.

Ранее стало известно, что на Ставрополье ушел из жизни один из охранников Ялтинской конференции.